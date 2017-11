Polícia Militar Rodoviária divulga resultado da operação Finados

Campo Grande (MS) – O 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) divulgou na manhã destya segunda-feira (6.11) o resultado da operação Finados, realizada nesse feriado prolongado de 1º a 6 de novembro. O policiamento rodoviário foi reforçado nas dez bases operacionais da BPMRv, que fiscalizaram aproximadamente 15 mil quilômetros de estradas estaduais, entre pavimentadas e não pavimentadas.

Em comparação com o mesmo período do ano passado houve redução de 60% nos acidentes com vítimas, sendo que na grande maioria das ocorrências teve como principal responsável às ações dos condutores que não observaram as regras de trânsito mesmo havendo um grande trabalho educativo realizado pela Polícia Militar Rodoviária neste período em todo o Estado.

Durante a operação foram vistoriados 3499 veículos, lavradas 293 multas, recolhidos 89 certificados de licenciamento anual e cinco Carteiras Nacionais de Habilitação, apreendidos nove veículos, cumprido um mandado de prisão, presas seis pessoas por contrabando/descaminho e apreendidos 133,6 quilos de entorpecentes.

A Polícia Militar Rodoviária, além de realizar o policiamento preventivo e ostensivo para evitar acidentes de trânsito rodoviário, principalmente, com vítimas fatais também combate todo tipo de ilícito penal nas rodovias estaduais. Diante disto, as operações Blitz/Bloqueio, terão continuidade utilizando etilômetro e radares móveis, com objetivo de proporcionar mais segurança aos usuários que trafegam pelas rodovias estaduais.

Texto e foto: 14º BPMRv