Polícia Militar Rodoviária apresenta resultados da operação “Tiradentes 2017”

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar Rodoviária apresenta o resultado da operação “Tiradentes 2017?, realizada pelo 14° Batalhão de Polícia Militar Rodoviária no período de 20 a 24 de abril.

O objetivo da operação foi à intensificação da fiscalização nas rodovias estaduais devido ao grande aumento do fluxo de veículos nesse período, de forma a prevenir as ocorrências de acidentes de trânsito, garantir uma viagem tranquila e segura aos usuários da via, bem como a fiscalização e repressão às violações às leis de trânsito.

O policiamento também foi voltado ao combate aos ilícitos, como o contrabando e o descaminho, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros. Em comparação ao mesmo período do ano de 2016, houve uma redução de 75% no número de acidentes sendo considerado um grande avanço no objetivo de redução dos índices de acidente nas rodovias de Mato Grosso do Sul.

Resultados da operação:

Veículos abordados 2.311 Notificações expedidas 158 Documentos recolhidos 28 Veículos apreendidos 05 Apreensão de Contrabando/ Descaminho 06 Acidentes de trânsito Sem vítima 02 Com vítimas feridas 01 Com vítimas fatais 01

Assessoria de Comunicação Social – 14º BPMRv

