Polícia Militar Rodoviária apreende em Ivinhema 6,8 toneladas de maconha; 2ª maior apreensão do ano

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Mato Grosso do Sul apreendeu no distrito de Vila Amandina, em Ivinhema, uma carreta carregada de milho e de maconha. Segundo o subcomandante da PMRv, tenente-coronel Elcio Almeida, além da carga de grãos, o veículo transportava 5.230 tabletes da droga, o equivalente a 6.860 quilos, conforme pesagem. Essa é a segunda maior apreensão de maconha do ano.

O flagrante foi realizado por uma equipe policial da Base Operacional de Amandina, na MS-276, na quinta-feira (17.8). Em operação conjunta com Receita Federal de Cascavel (PR), a polícia abordou a carreta que era conduzida por um homem de 42 anos, residente de Avaré (SP). Além do motorista, havia um passageiro de 29 anos, da mesma cidade do interior paulista.

Conforme a PMRv, a nota fiscal da carga de milho estava em nome de uma empresa de Caarapó. O produto tinha como destino final a cidade de Piracicaba (SP). O condutor informou aos militares que pegou a carreta carregada em Caarapó, porém não disse para onde levaria e nem quanto receberia pelo serviço.

Com o motorista e o passageiro ainda foram encontrados R$ 2.037 reais e quatro celulares. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações da PMRv.

Foto: PMRv

Veja Também

Comentários