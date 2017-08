Polícia Militar Rodoviária apreende quase sete toneladas de maconha

Uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul em parceria com a Receita Federal resultou na segunda maior apreensão de maconha do ano.

A apreensão foi realizada na última quinta-feira, dia 17, durante trabalho de rotina, conforme explica Elcio Almeida, subcomandante da PM Rodoviária.

O veículo abordado seguia da cidade de Ivinhema em direção à Nova Andradina, e de acordo com o subcomandante, o nervosismo do condutor chamou a atenção dos policiais.

A Polícia Militar Rodoviária pesou a droga e constatou a apreensão de quase sete toneladas.

Segundo o subcomandante, cada base operacional conta com pelo menos quatro militares que trabalham em parceria com a Receita Federal e a Polícia Civil.

