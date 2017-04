Polícia Militar Rodoviária aposta na fiscalização ostensiva para prevenção de acidentes no feriado

A Policia Militar Rodoviária deflagra nesta quinta-feira, dia 13 de abril, a partir das oito da manhã a “Operação Páscoa” com o objetivo de coibir infrações de trânsito nos quinze mil quilômetros de rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

Conforme o sub-comandante da PMRv, o tenente coronel Élcio Almeida, a ação pode contribuir ainda com a redução no número de acidentes com vítimas.

De acordo com o sub-comandante, todo o efetivo será empenhado na fiscalização, inclusive o administrativo. Os policiais escalados vão atuar nas bases e em pontos estratégicos das estradas sul-mato-grossenses.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária blitzes educativas estão marcadas já para essa quarta-feira na MS-080 e MS-040, com panfletagem de material educativo realizada por crianças integrantes do Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito – Cematran.

A “Operação Páscoa” nas rodovias do Estado terminam na noite do próximo domingo, 15 de abril.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul (Subcom)

