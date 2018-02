Polícia Militar reforça o policiamento de Carnaval na Capital e no interior

Campo Grande (MS) — A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul inicia nesta sexta-feira (9.2) a Operação Carnaval 2018, que tem por objetivo intensificar as ações policiais para garantir e preservar a integridade dos foliões, assim como manter a ordem pública nas rodovias e estradas estaduais durante o período de carnaval. As ações se estendem até o dia 15 de fevereiro (quarta-feira), e estão sendo desenvolvidas em todo o Estado.

Na Capital o policiamento neste ano será intensificado nos principais pontos de aglomeração, sendo confirmado que o policiamento contará com reforço de 400 alunos dos cursos de Formação de Cabos e Sargentos, que estarão atuando nas unidades, assim como na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa, onde estão previstas comemorações de Carnaval.

Em relação ao interior do Estado, haverá o reforço de 177 policiais militares para este Carnaval. Eles serão distribuídos para atender as cidades de: Bataguassu, Fátima do Sul, Ivinhema, Costa Rica, Inocência, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho e o distrito de Piraputanga, onde ocorre uma grande concentração de foliões e turistas.

As abordagens também serão intensificadas para garantir a segurança dos foliões nas cidades e nas estradas. Como nessa época normalmente se verifica o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, as ações de policiamento terão o objetivo de coibir ocorrências de desinteligência, rixa e condução de veículos por condutores em estado de embriaguez.

O comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta, reforça o compromisso da Polícia militar com a sociedade sul-mato-grossense, lembrando de algumas dicas de segurança para este Carnaval:

? Se for viajar faça revisão no veículo;

? Respeite o limite de velocidade e não dirija sob o efeito de álcool, se estiver muito cansado ou sob efeito de substância entorpecente;

? Mantenha-se hidratado bebendo muita água e respeite os limites do seu corpo;

? Evite brigas, a maioria das ocorrências de carnaval poderiam ser evitadas com um pouco de consciência e respeito ao próximo;

? Menores não deverão ser deixados sem os cuidados de um adulto responsável, sozinhos ou em casa;

? Se algum amigo estiver causando confusão, ajude ele à ir embora;

? Dê a seus filhos papel com telefones de emergência e o endereço de casa, ensine a eles como pedir ajuda ao policial mais próximo;

? É proibido vender ou entregar bebida alcoólica a menores e a pena para quem faz isso pode chegar à quatro anos de detenção.

Reportagem Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul