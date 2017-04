Polícia Militar recupera 15 veículos e apreende drogas e armas durante o feriado na Capital

Com o objetivo de manter a ordem pública e a paz social durante a Semana Santa, a Polícia Militar através do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) realizou diversas ações na Capital entre os dias 13 e 16 de abril.

Com a intensificação do policiamento ostensivo e preventivo foram abordadas 5.727 pessoas e 3.913 veículos, que resultaram na prisão de 25 pessoas foragidas da Justiça, apreensão de três quilos de maconha, 681 gramas de cocaína e duas armas de fogo, e ainda foram recuperados 15 veículos e 119 pessoas conduzidas para delegacia de Polícia Civil.

Durante as ação também foram removidos 151 veículos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), juntamente com a confecção de 438 Autos de Infração de Trânsito e 99 Autos de Recolhimento e Documentos (ARD).

Para o Comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Renato Tolentino Alves, o policiamento especial executado no feriado de páscoa em diversas áreas da Capital pelas unidades subordinadas ao CPM, teve como objetivo apreender armas, drogas e dar cumprimento a mandados de prisão, bem como recuperar veículos roubados ou furtados, averiguar irregularidades na documentação e falta de equipamentos obrigatórios. “Foi uma ação com objetivo alcançado, onde os números são favoráveis e que correspondem com o plano de trabalho do Comando Geral da PMMS em dar continuidade nas operações, buscando uma melhor segurança para população campo-grandense”, destacou o coronel.

Veja Também

Comentários