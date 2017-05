Polícia Militar realiza homenagem ao Arcebispo de Campo Grande

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul realizou na manhã de hoje (09) a entrega da Medalha Tiradentes para atual Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.

A solenidade aconteceu na sala do Comando da PMMS, na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1.203, Parque dos Poderes, com a presença dos oficiais do Alto Comando da Instituição juntamente com praças do gabinete do comando.

O Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa recebeu a Medalha Tiradentes, outorgada no dia 9 de abril de 2015 e por ocasião da entrega da honraria naquele ano, o representante da Arquidiocese de Campo Grande não pode comparecer ao evento devido a compromissos inadiáveis.

A Medalha foi entregue pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel Waldir Ribeiro Acosta, juntamente com Subcomandante Geral da PM, coronel Valdecir Escalhar, Chefe do Estado Maior da PMMS, coronel Paulo Rogério de Carvalho Silva.





Na oportunidade, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa agradeceu a honraria e destacou o bom relacionamento que sempre existiu com a Polícia Militar, durante ocasião realizou uma oração abençoando o serviço policial militar e seus executores.

O Comandante Geral, coronel Waldir Riberio Acosta ressaltou que “a realização do ato solene muito enobrece a Polícia Militar, pois reconhece a parceria da ilustre autoridade que contribui para o seu fortalecimento junto à sociedade sul-mato-grossense”.





