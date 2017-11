PMMS faz pesquisa sobre o fardamento usado pelos policiais militares

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS) por meio da comissão de estudo que visa à regulamentação do uniforme da instituição, quer saber a opinião da sociedade sul-mato-grossense e dos policiais militares sobre o fardamento usado pelos militares estaduais no policiamento preventivo e ostensivo.

O propósito da pesquisa é conhecer a avaliação do público, para ajudar a comissão na criação de quesitos, a fim de propor possíveis mudanças ou adequações no impacto visual, ostensividade e conforto no traje profissional usado pelos agentes de segurança pública da PMMS.

Para o público em geral a consulta será realizada entre os dias 17 e 27 de novembro através do link destacado abaixo. Os policiais militares também poderão entrar no espaço para realização da consulta no mesmo período.

A comissão responsável foi designada pelo comandante-Geral da PMMS, por portaria publicada no Diário Oficial do Estado nº 9.493 no dia 12 de setembro de 2017.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)

Foto: Edemir Rodrigues