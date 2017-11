Polícia Militar participa de Dia do Policial Contra o Câncer Infantil

No ano passado, evento aconteceu no Parque das Nações Indígenas - Divulgação

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul a convite da Polícia Rodoviária Federal participa, nesta quinta-feira (23), a partir das 16h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, de uma ação denominada "Dia do Policial Contra o Câncer". No evento, os policiais voluntários terão seus cabelos cortados em solidariedade às crianças com câncer.

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer(AACC) estará presente no evento com algumas crianças, familiares e voluntários. As crianças participarão de oficinas com os projetos sociais da PMMS, Florestinha, Bom de Bola, Bom na Escola e Cematran. Também haverá exposição de viaturas e estande do Batalhão de Operações Policiais Especiais.

Outros órgãos estarão presentes no evento, como a Guarda Municipal, Agetran e Fundação de Cultura do Município.