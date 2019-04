Polícia Militar homenageia autoridades com a Medalha Tiradentes e Prêmio Ana Neize Baltha

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realiza na tarde desta quarta-feira (17.4), às 17 horas, a outorga da Medalha Tiradentes e do Prêmio tenente-Coronel Ana Neize Baltha. O evento ocorrerá no Palácio Tiradentes, sede do quartel do Comando Geral da PMMS.

A cerimônia é também uma reverência ao patrono das polícias militares e civis do Brasil e mártir da inconfidência mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O alferes, figura histórica, exemplo de dignidade, honestidade, luta pelos ideais de igualdade e pela melhoria de vida do povo brasileiro, que serve de inspiração para os policiais.

A Medalha Tiradentes é destinada a homenagear civis e militares que tenham prestado assinalados serviços à corporação, e policiais militares que tenham se destacado pelo seu valor pessoal e profissional de modo a contribuir para o aperfeiçoamento e projeção da instituição no âmbito nacional e estadual.

Entre os agraciados com a honraria estão o senador do Paraguai, Abel Alcides Gonzalez Ramires, deputado federal de Mato Grosso do Sul, Loester Carlos Gomes De Souza, prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Luiz Tomazoni, prefeito de Corumbá, Marcelo Aguilar Iunes, secretário Especial do Estado De Mato Grosso do Sul, Dirceu Luiz Lanzarini, comandante da Polícia Nacional da Bolívia, coronel Henry Angel Arancibia Sanchez, promotor de justiça titular da 36ª Promotoria de Justiça, Thalys Franklyn de Souza, gestora de Ações Sociais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Lecir Marques Machado, entre outras autoridades.

Ao todo serão homenageadas 138 personalidades, dessas 85 oficiais e praças da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que no último ano prestaram relevantes serviços à corporação. Já o Prêmio Tenente-Coronel Ana Neize Baltha homenageia mulheres policiais, militares, servidoras públicas e da sociedade civil que tenham demonstrado ao longo do tempo dedicação e trabalho em prol de uma segurança pública mais humana, democrática e comunitária.

Na ocasião serão homenageadas 88 mulheres, dessas 56 são militares. Receberão o prêmio a juíza da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Campo Grande, Jacqueline Machado Tribunal de Justiça, presidente da Ong Onça Pintada, Adriana Resende Corrêa, Delegada Titular de Atendimento à Mulher em Paranaíba, Eva Maira C. da Silva, Juíza da Vara do Trabalho de Nova Andradina, Neiva Marcia Chagas Justiça, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Regina Maria Duarte, procuradora do Trabalho Rosimara Delmora, entre outras.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Foto: Chico Ribeiro.