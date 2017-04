Polícia Militar forma 46 novos cabos em solenidade em Aquidauana

Foi realizada nesta terça-feira (25) a formatura de 46 novos cabos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) polo Aquidauana. A solenidade faz parte do programa de valorização da carreira dos policiais militares que tem sido desenvolvido pelo Governo do Estado. Somente neste mês de abril, 368 soldados estão sendo promovidos a cabo. O evento foi presidido pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, pelo comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta, e pelo comandante do 7º Batalhão da PM, tenente-coronel Airton Leonel Praeiro.

Em seu discurso, o secretário José Carlos Barbosa fez questão de enaltecer a graduação conquistada pelos formandos, dizendo de sua honra em estar à frente da Sejusp. Ele deixou claro o seu reconhecimento da importância do policial militar para sociedade. “O papel do policial apesar de muitos pensarem que é apenas enfrentamento da violência, é acima de tudo em defesa da vida. Quem escolhe o caminho da farda, não escolhe apenas um trabalho ou emprego. Ninguém consegue ser policial 10, 20, 30 anos, enxergando na farda uma profissão. Quem escolhe esse caminho faz por amor e defesa da vida”, enfatizou Barbosa.

O comandante-geral da PM destacou que, com a conclusão do Curso de Formação de Cabos (CFC), os policiais militares estão habilitados a desempenharem novas funções na corporação. “O trabalho qualificado e profissional, tendo a comunidade como parceira, certamente tende a prosperar. Me sinto orgulhoso e honrado por ter um efetivo tão vibrante sob meu comando”, enfatizou Waldir Ribeiro Acosta, que também agradeceu o Secretário de Segurança Pública pelo apoio incondicional aos trabalhos desempenhados pela Polícia Militar.

Para o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Airton Leonel Praieiro, a PMMS conta profissionais altamente qualificados “e dedicados à proteção da vida, defesa e garantia do patrimônio e a manutenção da segurança pública”. “O esforço de cada um de vocês será recompensado. As horas de estudo e os momentos de cansaço foram sementes lançadas em solo fértil”, disse o comandante.

A próxima formatura do Curso de Formação de Cabos será realizada nesta quinta-feira, às 9h30, no polo de Paranaíba, que contou com participação de 44 policiais militares.

