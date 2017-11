Polícia Militar do Rio prende cinco pessoas em tiroteio no Morro do São Carlos

Depois de uma noite de intenso tiroteio, iniciado ontem (20), cinco homens foram presos por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Morro do São Carlos, na região central da cidade.

Moradores contam que o tiroteio entrou pela madrugada. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que agentes do Bope realizaram uma operação no Complexo do São Carlos e que após intenso confronto e estabilização na área, os policiais localizaram cinco pessoas caídas no chão.

De acordo com as informações, os feridos foram conduzidos para o Hospital Souza Aguiar e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios. Foram apreendidos um fuzil com carregadores e munições, três pistolas Glock, um revolver Taurus, três granadas, além de radiotransmissores, carregadores e farta quantidade de maconha e cocaína.