Polícia Militar divulga balanço do mês de fevereiro em MS

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou os dados referentes aos índices criminais em todo o Estado, um comparativo de fevereiro de 2016 com fevereiro de 2017 e os dados são positivos.

Os homicídios culposos no trânsito diminuíram 35,7% em todo o Estado, em Campo Grande, a diminuição foi de 20% e no interior de 39,1%. Em fevereiro de 2016 foram registrados em Mato Grosso do Sul, 28 homicídios culposos no trânsito e em fevereiro de 2017, 18 casos. “Regras rígidas aliadas ao policiamento preventivo tem garantido quedas nos índices”, destacou o Comandante do Batalhão de Trânsito, Tenente-coronel Renato Tolentino Alves.

Roubos tiveram uma redução de 10,1% e os furtos 14,4%, ambos índices de Campo Grande. Não foram registrados roubos seguidos de morte em Campo Grande e 33,3% em todo o Estado. “Nossa intenção é trabalhar sempre mais para garantir um Mato Grosso do Sul mais seguro”, afirmou o Comandante Interino do Policiamento Metropolitano, Tenente-Coronel Márcio Filgueiras de Moraes.

Os furtos à residência caíram 14% em Campo Grande comparando fevereiro de 2017 com o mesmo período do ano passado e também houve uma queda de 19,8% nos furtos de veículos em Campo Grande comparando os períodos. Em relação à violência doméstica, ainda comparando no mesmo período, o índice caiu 0,3% no interior e aumentou 4,3% na capital. “O policiamento preventivo, por meio da intensificação de rondas e abordagens diárias, atrelados ao planejamento estratégico adotado pelas unidades garantem resultado positivo”, afirmou o Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

