Polícia Militar divulga balanço da operação “Feriado de Tiradentes” realizado na Capital

Campo Grande (MS) – O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e suas unidades subordinadas, juntamente com Grupamento de Policiamento Aéreo, realizaram neste fim de semana, a “Operação Feriado de Tiradentes” que resultou na abordagem de mais de 3.273 pessoas e 2.221 veículos, resultando em 23 mandados de prisão e 13 veículos recuperados na Capital.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, a “Operação Feriado de Tiradentes” foi realizada com base no trabalho de inteligência, sempre nas áreas e bairros que, no momento, apresentaram incidências de crimes como furtos, roubos e homicídios, e com foco na prisão dos envolvidos nas práticas desses crimes, bem como, recuperação dos bens subtraídos.

“O resultado foi positivo. Além da presença da PM inibir a ação criminosa, conseguimos recuperar veículos e capturar evadidos do sistema prisional. Essa é uma estratégia que estamos usando e que vem trazendo bons resultados, portanto, conforme o plano de comando, as operações continuarão ocorrendo com bastante frequência em diferentes regiões da cidade de acordo com as necessidades levantadas”, finalizou o comandante do CPM, coronel Renato Tolentino Alves.

Confira todos os resultados:

1) Veículos abordados – 2.221

2) Veículos Removidos ao Detran – 84

3) Pessoas abordadas – 3.273

4) Pessoas Conduzidas a delegacia – 120

5) Drogas Apreendidas – 14 kg de maconha;

6) Mandados de Prisão Cumprido – 23

7) Auto de Infração – 258

8) Auto de recolhimento documentos – 65

9) Veículos Recuperados – 13

10) Apreensão de Armas de Fogo – 02

Texto e fotos: Eloir Dreyer – 10º Batalhão da PMMS

