Polícia Militar comemora dia de Tiradentes com promoção de mais de 200 soldados na Capital

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado tem realizado investimentos significativos na área da segurança pública, principalmente em relação à formação e aperfeiçoamento do efetivo da Polícia Militar. Durante a solenidade de entrega da Medalha Tiradentes e formatura de 202 cabos, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa, destacou que somente nesta gestão foram mais de três mil policiais militares promovidos, mesmo diante da crise econômica que o País atravessa.

“Esse é um fato histórico desde a divisão do Estado, uma vez que teremos todas as promoções ocorrendo de acordo à legislação. Isso demonstra que a segurança pública tem sido uma prioridade mesmo diante deste momento pelo qual o Brasil passa. Enquanto a maioria dos estados têm parcelado os salários dos seus servidores, o governador Reinaldo Azambuja autorizou a realização do programa MS Mais Seguro, que está investindo mais de R$ 110 milhões na aquisição de aproximadamente seis mil coletes, novos armamentos, munições e novas viaturas, que mudarão o cenário da segurança em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Não terá um único município do Estado que não receberá uma viatura seja da PM ou Policia Civil”, anunciou Barbosa.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, disse que os 202 soldados que foram promovidos a cabos já trabalhavam na área operacional, e a partir de agora retornarão mais motivados para os seus locais de trabalho. “A PM já recebeu somente neste Governo aproximadamente R$ 60 milhões de investimentos, que foram aplicados na realização de cursos, aquisição de equipamentos, viaturas e policiamento aéreo”, frisou o comandante-geral.

Para a segundo colocada da turma de novos cabos, Selma dos Santos Feliz, que ingressou na carreira como soldado por meio de concurso público realizado no ano de 2008, conseguir essa promoção sem atraso significa policiais trabalhando motivados. “Para nós policiais militares à ascensão na carreira é de extrema importância, principalmente quando ela ocorre em dia”. Isso que está acontecendo nesta gestão tem sido um grande progresso não só para nós policiais, mais também para as nossas famílias”, enfatizou a mais nova cabo da PMMS.

Formaturas

Como parte da valorização da carreira dos policiais militares, outras solenidades de encerramento de Curso de Formação de Cabos ainda acontecerão neste mês nos polos de Dourados, Aquidauana e Paranaíba, respectivamente, 76, 46 e 44 formandos, totalizando 368 novos cabos.

Reportagem Regiane Ribeiro Assecom/Sejusp

Fotos: João Garrigó

Veja Também

Comentários