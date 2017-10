Polícia Militar aumenta apreensões de armas, drogas e veículos recuperados

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar em Mato Grosso do Sul (PMMS) comemora resultados positivos no comparativo das estatísticas dos anos de 2016 e 2017. Os casos de homicídios qualificados como dolosos, atendidos pela Polícia Militar, em comparação aos meses de janeiro a setembro de 2016, reduziram em 4,8%.

Os registros das ações da Polícia Militar confirmam que o trabalho da instituição tem se intensificado. A despeito das demandas inúmeras e dificuldades também atinentes ao serviço, as estatísticas demonstraram que ações proativas de iniciativa da corporação surtiram resultados satisfatórios.

As abordagens às pessoas aumentaram nos meses de janeiro a setembro em comparação ao ano passado (2,4% a mais), como também o número de veículos averiguados durante as operações e policiamentos ordinários (6,9% a mais).

Apreensões de armas de fogo pela PM

Foram apreendidas, no mesmo período do ano passado, 762 armas de fogo em ações da PMMS. Já em 2017, policiais militares em todo Estado chegaram ao número de 781 armas de fogo apreendidas entre os meses de janeiro a setembro.

Veículos, produtos de roubo ou furto, recuperados pela Polícia Militar

Em relação à recuperação de veículos produtos de roubo ou furto, entre o período de janeiro e setembro deste ano, o número acumulado é de 1869, uma média de 207,6 veículos por mês.

Apreensões de drogas pela PMMS

Outro destaque nas estatísticas é para os números de apreensões de drogas: mais de 107 toneladas foram apreendidas de janeiro a setembro de 2016 e, neste ano, no mesmo período, a Polícia Militar alcançou o número de 115,4 toneladas de drogas apreendidas.

O comandante-geral da PMMS, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, ressaltou que “os números traduzem o compromisso de cada policial militar com esta sociedade. As apreensões de armas e drogas demonstram que, mesmo colocando em risco a própria vida, os profissionais da Polícia Militar têm obtido êxito na redução de homicídios, no trabalho preventivo e no combate ao crime”.

