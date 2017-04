Polícia Militar Ambiental recebe oito viaturas nesta quarta-feira

Os veículos que serão entregues são da marca Mitsubishi, modelo L200 Triton, a diesel, e será utilizado nos trabalhos de fiscalização e combate a crimes ambientais.

Os automóveis foram adquiridos com recursos de compensação ambiental no valor total de R$ 1.120.000,00, por meio de convênio entre o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a PMA.

A solenidade de entrega está marcada para esta quarta-feira, 12 de abril, às dez horas da manhã no 15º Batalhão da PMA, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

