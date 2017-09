Polícia mata homem na Rocinha na véspera da saída das Forças Armadas

Policiais do Batalhão de Choque mataram na noite de ontem (28) um homem em um tiroteio na comunidade da Rocinha, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a versão da Polícia Militar, o homem era um “criminoso” e foi baleado durante um confronto com seis homens “fortemente armados”.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Rocinha, mas morreu.

O confronto que resultou na morte do homem ocorreu no mesmo dia em que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou a retirada dos militares das forças armadas da comunidade. Em entrevista ontem à Agência Brasil, o ministro afirmou que a situação na Rocinha estava estabilizada com o fim de confrontos violentos entre criminosos que disputavam o controle do tráfico na região.

Os militares das forças armadas começaram se retirar da comunidade na manhã de hoje.

