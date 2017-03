Polícia já identificou quatro acusados de agredir e matar argentino em Ipanema

A Polícia Civil do Rio já identificou quatro rapazes acusados de agredir o turista argentino Matías Carena, de 28 anos, na madrugada de domingo (26), em frente a uma casa noturna de Ipanema (zona sul do Rio). O nome deles ainda não foi divulgado, mas nesta terça-feira (27) a polícia deve pedir a prisão temporária do quarteto.

Carena estava com dois amigos argentinos e foi agredido por um grupo de pelo menos quatro brasileiros após sair da boate Barzin, na Rua Vinícius de Moraes, por volta das 4h30. Ao levar um soco, ele caiu, bateu a nuca no degrau de uma loja e desmaiou. Mesmo desacordado, continuou a ser agredido. Socorrido e colocado em um táxi, morreu antes de chegar ao Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo o laudo da necropsia, a causa da morte foi "contusão de crânio com hemorragia das meninges".

A identificação dos quatro foi feita a partir da menção a apelidos e das descrições feitas por testemunhas da briga, que já prestaram depoimento à polícia. Também foi baseada em imagens das câmeras de segurança do Barzin e de prédios vizinhos que registraram a briga, na rua.

