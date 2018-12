Polícia investigará incêndio em prédios públicos de Juazeiro do Norte

A Polícia Civil do Ceará abriu inquérito para apurar as causas de um incêndio que atingiu, nesta madrugada, o Fórum Desembargador Juvêncio Joaquim de Santana, em Juazeiro do Norte, a 490 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, dois veículos que estavam estacionados no pátio foram parcialmente atingidos pelas chamas, que foram controladas antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros.

Após o ocorrido, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para coletar provas que possam auxiliar no esclarecimento do caso. De acordo com a secretaria, uma sacola plástica contendo garrafas pet e líquido inflamável foi encontrada no local.

A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte também deverá investigar mais duas tentativas de incêndio que podem estar relacionadas à primeira ocorrência. A primeira foi no pátio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), no bairro João Cabral, e a outra no bairro Leandro Bezerra, onde o fogo atingiu o motor de uma ambulância da prefeitura municipal. Nos dois casos, comunicou a pasta, o fogo foi debelado sem maiores danos.

O Corpo de Bombeiros considera a possibilidade de os incêndios terem caráter criminoso, o que será averiguada pelas autoridades policiais. "O que posso dizer é que nenhum bombeiro viu ninguém em ação suspeita criminosa", disse o tenente Romário, por telefone, à reportagem da Agência Brasil.

Quem tiver informações sobre os incêndios pode entrar em contato com a Polícia Civil, pelos telefones 181, o Disque Denúncia da secretaria; e (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte; ou, ainda, pelo Whatsapp da unidade policial responsável pelo caso, que usa o número (88) 99997-7275.