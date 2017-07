Polícia investiga se helicóptero que pousou em praia do Rio levou tiro

A Polícia Civil está investigando se o helicóptero de uma empresa particular que fez um pouso de emergência, hoje (21), na praia de São Conrado, zona sul do Rio, foi atingido por um tiro. O piloto aterrissou no mesmo lugar onde descem os praticantes de voo livre que saltam da Pedra Bonita, na Gávea.

O helicóptero transportava quatro pessoas que faziam um voo turístico pela cidade. A aeronave teria sido atingida ao sobrevoar o morro do Vidigal, em São Conrado. O disparo pode ter ocorrido na parte traseira do helicóptero.

De acordo com a Polícia Civil, há marcas prováveis de tiros. O registro foi feito na 15ª delegacia policial (Gávea), que já foi ao local e acionou a perícia técnica. Representantes da empresa estão sendo ouvidos na delegacia, entre eles, o piloto. Os donos da aeronave serão chamados para depor posteriormente.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a aeronave, de prefixo PR-BAR, está em situação regular, uma vez que o certificado de aeronavegabilidade do helicóptero está válido até novembro de 2021 e que a inspeção anual de manutenção está em dia, com prazo de validade até novembro deste ano.

