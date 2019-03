Polícia investiga roubo de carro-forte no interior paulista

A Polícia Civil investiga um roubo de carro-forte com uso de explosivos realizado ontem (9) em São Carlos, interior paulista. Segundo os seguranças do veículo, quando trafegavam na Rodovia SP-318, eles foram atacados a tiros por criminosos em dois carros.

O motorista do carro-forte ainda tentou fugir, mas a via foi bloqueada por um caminhão em chamas. Os seguranças foram, então, rendidos, e os ladrões explodiram o cofre do veículo.

O motorista do caminhão, informou, segundo a polícia, que foi rendido próximo ao local do ataque. Ele contou que foi obrigado a bloquear a via com o caminhão, antes que os criminosos ateassem fogo ao veículo.