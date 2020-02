Polícia investiga mortes de três pessoas em tiroteio no Rio de Janeiro

Um tiroteio no morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, deixou três mortos na madrugada de (11). A Polícia Militar informou que não fazia operação na área no momento em que as pessoas foram baleadas.

Segundo a Polícia Civil, as mortes de Samuel Peixoto da Silva, Yanca Lorrana Marques Rodrigues dos Santos e Fernando da Costa Cavalcante estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital. A delegacia está fazendo diligências para tentar esclarecer as mortes.

Samuel Peixoto da Silva era professor de jiu-jitsu e dava aulas em um projeto social na comunidade de São Carlos.