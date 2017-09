Polícia investiga morte de quatro pessoas na zona oeste do Rio

Quatro pessoas foram encontradas mortas hoje (12) em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), o batalhão do bairro foi acionado devido a um tiroteio ocorrido em frente a uma boate na Estrada do Monteiro.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram quatro mortos. Três corpos estavam dentro de um carro atingido por balas e o outro estava próximo ao veículo. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da capital investiga as circunstâncias das mortes.

Todas as vítimas foram mortas a tiros e, até o momento, apenas uma foi identificada - Miguel Fortes de Oliveira, de 25 anos. A perícia já foi feita no local e as investigações estão em andamento.

Policial baleado

Em outra ocorrência registrada nesta terça-feira, um agente da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé/Sereno, localizada no Complexo da Penha, na zona norte, foi baleado por volta das 7h30, durante um confronto com os criminosos da localidade conhecida como Buda.

De acordo com a PM, a bala atingiu o braço do policial, que foi levado para o Hospital Estadual Getulio Vargas, na Penha. O policial passou por exames. Operações estão sendo feitas na tentativa de localizar os responsáveis pelo incidente.



*Estagiária, sob supervisão de Graça Adjuto

