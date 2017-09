Polícia investiga morte de escultor em barracão de escola de samba no Rio

A Polícia Civil está investigando a morte de Igor Sérgio da Silva Farias, de 21 anos, escultor de alegorias da Escola de Samba São Clemente. Farias morreu na tarde de quinta-feira (31) depois de sofrer uma descarga elétrica, enquanto trabalhava na escultura de um carro alegórico, no barracão da agremiação.

A polícia fez uma perícia no local e agentes da 4ª Delegacia de Polícia estão fazendo diligências para tentar entender o que aconteceu.

A escola de samba decretou luto oficial de três dias. A semifinal para escolha do samba-enredo do carnaval 2018, marcada para este sábado (2), foi transferida para terça-feira (5). A agremiação informou que está prestando toda assistência necessária à família do escultor.

