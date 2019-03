Polícia identifica turco de 37 anos como suspeito de ataque na Holanda

A polícia da cidade de Utrecht, na Holanda, divulgou hoje (18) imagem do turco Gökman Tanis, de 37 anos, apontado como principal autor dos disparos em um bonde elétrico na região, que deixou vítimas. O homem é procurado. Foram feitos cercos em vários locais, mas ele não foi capturado.

Por meio do Twitter, a polícia divulgou a imagem do suspeito e pede para que as pessoas fiquem longe dele, caso o vejam.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu