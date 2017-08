Polícia identifica suspeito de receber dados sigilosos sobre operação no Rio

A Polícia Civil informou hoje (22) que identificou como Marcos Antonio Jacinto da Silva, conhecido como Biscolé, o suspeito de receber as informações sobre a operação conjunta da polícia fluminense com as Forças Armadas, em sete comunidades do Rio de Janeiro ontem. As informações foram repassadas ao suspeito por um soldado do Exército, identificado como Marcos Antonio Jacinto da Silva, que se encontra detido.

Segundo a polícia, o homem que recebeu as informações é uma figura importante da facção criminosa que controla as favelas que foram alvo da operação desta segunda-feira.

Contra ele, há diversos mandados de prisão em aberto por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. As investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos e a operação conta com o apoio da Companhia de Inteligência do Comando Militar do Leste (CML).

