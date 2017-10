Polícia grega prende 8 contrabandistas que transportavam 49 imigrantes

A polícia grega informou que prendeu oito traficantes estrangeiros que contrabandeavam 49 imigrantes através da fronteira terrestre da Grécia com a Turquia. As prisões dos traficantes - seis búlgaros, um sírio e um paquistanês - foram realizadas no sábado, no nordeste da Grécia, perto da fronteira.

O maior caso envolveu dois búlgaros que haviam escondido 17 sírios dentro de um ônibus turístico. Em outros dois casos, a polícia perseguiu dois veículos para prender quatro contrabandistas búlgaros. Em um, um motorista solitário carregava cinco paquistaneses, três sírios e três somalis em uma van. No outro, um motorista búlgaro e dois cúmplices bateram em um ônibus transportando 10 migrantes da Síria, Paquistão e Bangladesh. Ninguém ficou ferido.

Fonte: Associated Press

