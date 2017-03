Polícia francesa faz buscas na casa de Fillon como parte de investigação

Autoridades francesas disseram que a polícia efetuou buscas na casa do candidato de centro-direita às eleições presidenciais, François Fillon. As buscas fazem parte da investigação sob Fillon após acusações de que ele teria usado fundos públicos para pagar sua esposa por um trabalho que ela não fez.

Dois policiais disseram que a busca ocorreu na manhã desta quinta-feira. Eles não foram autorizados a comentar publicamente sobre a investigação. Já os advogados de Fillon disseram que o candidato e sua esposa, Penelope, não fariam comentários sobre a busca.

Em um ato de campanha em Nimes, no sul da França, na noite desta quinta-feira, Fillon disse que "minha vida tem sido colocada à prova nas últimas semanas". O candidato ainda negou as acusações sobre o caso. "Quem está em pé diante de vocês é um batalhador", disse ele à plateia. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários