Polícia Federal prende cinco pessoas por tráfico internacional de drogas

A Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro comunicou hoje (2) a prisão de cinco pessoas por tráfico internacional de drogas em uma ação iniciada na última quinta-feira (31), que foi concluída neste domingo. Foram apreendidos na operação cerca de 20 quilos de cocaína.

Durante inspeção de segurança no último dia 31, no Aeroporto Internacional Tom Jobim/RioGaleão, policiais federais identificaram um passageiro que seguia para a cidade do Porto, em Portugal, levando cocaína escondida no corpo. O homem foi preso. O mesmo ocorreu com mais dois passageiros que tentavam embarcar no mesmo voo, também levando droga. Segundo informou a Superintendência da Polícia Federal (PF) no Rio, um desses homens se encarregava de vigiar a atuação dos demais.

Os policiais descobriram que um casal de passageiros tinha desistido de levar a cocaína e embarcado rumo a Lisboa, sem a droga. A delegada federal responsável pela operação obteve da Justiça deferimento da prisão preventiva do casal e entrou em contato com a PF de Portugal, que conseguiu impedir sua entrada no país e os enviou de volta ao Brasil.

Eles foram presos na manhã de hoje (2), ao chegar ao Aeroporto Internacional do Rio. De acordo com a PF, todos os detidos são brasileiros, com idades que variam de 22 a 41 anos. Eles foram indiciados por tráfico internacional de drogas e estão sujeitos a pena de reclusão de até 25 anos. A PF determinou também a prisão do homem que recrutou esses viajantes para servirem de “mulas”, como são chamadas as pessoas que levam drogas para terceiros, mas até agora, ele não foi detido, informou a PF.

Veja Também

Comentários