Polícia Federal faz ação contra tráfico internacional de armas no Rio

Policiais federais fazem hoje (21) uma operação para prender três acusados de tráfico internacional de armas no Rio de Janeiro. Eles são acusados de usar o serviço de entrega dos Correios para receber carregadores de fuzil AK-47 precedentes da Polônia.

Os carregadores eram usados pela quadrilha que controla a venda de drogas no Morro da Alma, em São Gonçalo, no Grande Rio. Por isso, estão sendo cumpridos mandados em São Gonçalo e Itaboraí. Além dos mandados de prisão, foram expedidos pela Justiça dois mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva.

Entre os acusados está um polonês, já preso em 2014, e sua mulher, que se associaram à quadrilha para trazer o material. As investigações começaram no mês passado, quando uma mulher foi presa em flagrante ao retirar uma encomenda, contendo carregadores de AK-47, na agência dos Correios de Alcântara em São Gonçalo. A ação da Polícia Federal conta com o apoio da Receita Federal e dos Correios.

