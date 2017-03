Polícia Federal encontra 100 kg de cocaína em 96 tijolos em Cumbica

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos prendeu nesta segunda-feira, 20, quatro venezuelanos tentando embarcar com drogas para o Líbano. O total apreendido chegou aos 100 quilos de cocaína, segundo afirma a PF, em nota.

A corporação informa que agentes em fiscalização de rotina no terminal de passageiros abordaram um casal de venezuelanos que estava na fila de embarque de um voo para Beirute, no Líbano. Ao fazer revista das bagagens, a Federal achou, dentro das malas de dois passageiros, tijolos com substância semelhante à cocaína. O casal foi conduzido à delegacia para a realização dos exames periciais.

Em seguida, segundo a PF, a mesma equipe de policiais retornou ao balcão de check-in para colher mais informações sobre os passageiros conduzidos e encontraram outro casal de venezuelanos que portava "substância suspeita".

A Polícia Federal afirma, em nota, que, após os exames periciais, realizados na delegacia, foram encontrados quase 100 kg de cocaína, em 96 tijolos. Os presos, segundo o comunicado, foram conduzidos aos presídios estaduais e vão responder por tráfico internacional de drogas.

