Polícia Federal apreende 660 quilos de cocaína no Rio de Janeiro

Os agentes verificaram que o revólver calibre 38 era ilegal e estava com a numeração raspada - Divulgação / Policia Federal

Em apenas dois dias, agentes da Polícia Federal (PF) apreenderam 660 quilos de cocaína no Rio de Janeiro. Durante uma operação, ontem (29), além da prisão em flagrante de três homens, os policiais apreenderam aproximadamente 380 quilos de cocaína, que estavam escondidos em um barco de pesca na Baía de Guanabara.

A abordagem ao barco foi feita pela Capitania dos Portos, que acionou agentes do Núcleo de Polícia Marítima (Nepom) da PF. Naquele momento, a Capitania fazia fiscalização de embarcações na Baía de Guanabara.

Um dos ocupantes do barco informou aos agentes que havia uma arma a bordo. Os agentes verificaram que o revólver calibre 38 era ilegal e estava com a numeração raspada.

Cão farejador ajudou a descobrir droga

Depois disso, a embarcação foi levada para o cais do Núcleo de Polícia Marítima, onde, após uma revista, que contou com apoio de policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF (DRE) e com o auxílio do cão farejador Black, os policiais descobriram a droga dentro da caixa d'água no interior da embarcação.

Encaminhados à Superintendência de Polícia Federal, no centro do Rio, os três presos, que disseram ser pescadores, foram indiciados por tráfico de drogas. Para lá, ainda foram levadas a droga e a arma apreendidas.

Um dos homens, indiciado também por porte de arma com numeração adulterada, foi transferido após procedimentos de praxe, para o sistema prisional, para onde foram levados os outros dois presos.

Em outra operação feita na quinta-feira (28), os agentes apreenderam 280 quilos de cocaína na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, as investigações continuam.