Polícia faz operação para prender suspeitos de tráfico de drogas no Rio

Policiais civis e integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro fazem hoje (27) uma operação para cumprir 30 mandados de prisão de suspeitos de tráfico de drogas em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, eles integram quadrilhas que controlam a venda de drogas em sete comunidades de Niterói.

A chamada Operação Arariboia é resultado de investigações da Polícia Civil, que já vinha monitorando grupos criminosos nas comunidades de Caramujo, Bumba, Barreira, Lagoa, Viradouro, Palácio e Castro. Os policiais já haviam cumprido outros 24 mandados de prisão, ao longo das investigações, além dos 30 de hoje.

