Polícia faz operação para prender 29 suspeitos de tráfico no Rio

Policiais civis fazem hoje (19) uma operação para cumprir 29 mandados de prisão de suspeitos de integrar um grupo criminoso que atua em comunidades do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Até as 9h, 12 mandados de prisão tinham sido cumpridos.

A operação da Delegacia de Combate às Drogas mira a quadrilha que controla a venda de drogas nas comunidades de Senador Camará, Vila Aliança (ambas na zona oeste) e Acari (zona norte), entre outras.

A operação é o desdobramento de uma investigação que começou há oito meses. Sete dos 29 alvos da Polícia Civil já estavam presos.