Polícia faz operação na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro

Policiais fazem nesta terça-feira, 19, uma operação na Cidade de Deus, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT), a ação, que conta com o auxílio de um helicóptero, abrange as áreas de Apês, Karatê e outras.

Nas redes sociais, moradores da região falam em uma intensa troca de tiros na ação. "Muita troca de tiros entre policiais com auxílios de helicóptero e bandidos acontecendo nas localidades do Apês, Karatê e outras.Cuidado pra quem passa no local", escreveu um usuário do Twitter.