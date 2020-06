Polícia faz operação contra suspeitos de integrar milícia no Rio

Policiais civis cumprem (2), com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro, 21 mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma milícia que atua na zona oeste da cidade do Rio. Entre os alvos da operação de estão quatro policiais militares.

Na operação, também estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa atua no bairro de Jacarepaguá.

Segundo investigação da Polícia Civil, o bando age extorquindo moradores da região. Os alvos da ação foram indiciados pelo crime de organização criminosa.