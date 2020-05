Polícia faz operação contra corridas ilegais de carro no Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil cumprem (28) 23 mandados de busca e apreensão de veículos usados em rachas (corridas automobilísticas ilegais) em rodovias do Rio . Também estão sendo cumpridos 24 mandados de busca em residências dos suspeitos de envolvimento com a prática.

As investigações começaram há cerca de um mês, após um racha envolvendo 26 veículos ser realizado na rodovia BR-040, entre Petrópolis e Itaipava, na Região Serrana.

Durante a competição, um dos carros capotou e o motorista fugiu do local por não ter habilitação. Além disso, solicitou a remoção do carro da via antes da chegada da perícia, desfazendo a cena do acidente.



De acordo com a Polícia Civil, o grupo teria se encontrado às 9h da manhã do dia da competição, em um posto de gasolina na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, e seguido em comboio até o distrito de Itaipava, em Petrópolis. Durante o trajeto, na Serra, tiveram início as disputas em alta velocidade e com a realização de manobras perigosas.

A identificação dos suspeitos foi feita com o apoio da PRF, que fez filmagens e identificou os motoristas. Também foi identificado um canal em uma rede social, onde os envolvidos na prática criminosa postavam vídeos das competições ilegais.