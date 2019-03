Polícia faz ação contra roubo de combustível na Baixada Fluminense

Policiais civis fizeram hoje (19) uma operação para cumprir dez mandados de busca e apreensão em empresas e garagens usadas por um grupo suspeito de furto e roubo de combustível. Os mandados foram cumpridos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo investigação da Delegacia de Campos Elísios (60ª DP), o grupo é suspeito de furtar combustível, roubar caminhões tanque e adulterar o produto roubado. De acordo com a Polícia Civil, para distribuir o combustível, os suspeitos também usavam notas fiscais para mais de um transporte, para sonegar tributos ou fazer o negócio parecer lícito.

A ação conta com apoio de diversas delegacias da Baixada e de equipes da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que realizam perícia e fiscalização administrativa nos locais onde as buscas estão sendo realizadas.