Polícia entra em confronto com imigrantes no norte da Grécia

O governo grego pediu hoje (6) que imigrantes e refugiados, entre afegãos, iranianos e paquistaneses, reunidos na fronteira com a Macedônia do Norte retornem aos acampamentos. Policiais entraram em confronto com o grupo que estava reunido em um campo da cidade de Diavata.

O objetivo era atravessar ilegalmente a fronteira em direção ao norte da Europa. Em Atenas, outro grupo bloqueou trilhos da principal estação ferroviária de Atenas, Grécia. As reações ocorreram depois que policiais foram acionados para impedir a travessia.

Na última sexta-feira (5), dezenas de manifestantes, incluindo crianças, se sentaram ao longo dos trilhos e outros caminharam sobre a via. Os serviços da estação foram suspensos. Segundo autoridades gregas, o impasse começou a partir de notícias de que as fronteiras seriam abertas.

*Com informações da Télam, agência pública de notícias da Argentina