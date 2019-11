Polícia encontra 41 imigrantes escondidos em caminhão frigorífico

A polícia da Grécia encontrou ontem 41 migrantes escondidos em um caminhão frigorífico no norte do país durante uma blitz de rotina.

Algumas pessoas apresentavam problemas respiratórios em razão do ambiente sufocante. Segundo os policiais, o fato de o sistema de refrigeração não estar ligado, pois a temperatura poderia atingir -25ºC, evitou uma tragédia.

Os imigrantes, de origem afegã, eram na maioria homens de 20 e 30 anos, embora um pequeno grupo de menores de idade também viajasse no caminhão, que havia cruzado a fronteira com a Turquia. (Com agências internacionais)