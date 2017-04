Polícia do Rio prende um dos suspeitos de matar turista argentino

Um telefonema anônimo feito ao Disque Denúncia levou a Polícia Militar a prender, na madrugada de hoje (1º), um dos suspeitos de terem participado do espancamento que levou à morte do turista argentino Matias Carena, de 28 anos. O caso ocorreu após uma briga à saída de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio, no último dia 26.

Pedro Henrique Marciano, o “PH”, de 25 anos, foi preso por policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar (Bangú), em uma casa na Favela da Coreia, em Senador Camará, na zona oeste da cidade, e já foi encaminhado para a Divisão de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca.

Continuam foragidos os demais suspeitos de participação no crime - Júlio César Oliveira, conhecido como Godinho, de 24 anos, Thiago de Noros Lessa Filho, o Kadu, 39 anos, e Valterson Ferreira Cantuária, o Toddy Cantuária, de 28 anos.

A polícia tem informações de que Cantuária teria fugido para Madri, na Espanha, poucas horas após a morte do turista. Ele seria o autor do soco que derrubou o argentino, levando-o a bater a cabeça na quina de um degrau e ter o traumatismo craniano que causou a morte, conforme laudo do Instituto Médico-legal (IML). Cantuária está sendo procurado pela Interpol – a Polícia Internacional.

A polícia pede a quem tiver qualquer informação sobre os acusados que ligue para o Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177, ou utilize o site www.disquedenuncia.org.br . O anonimato do denunciante é garantido e ele ainda receberá recompensa de R$ 1 mil pela informação.

*Colaborou Icaro Matos - do Radiojornalismo do Rio de Janeiro

