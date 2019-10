Polícia do Rio prende suspeito de usar gás para lavar dinheiro

Policiais civis prenderam hoje (15) um suspeito de lavar R$ 1 milhão, dinheiro obtido com a venda de drogas ilegais no Rio de Janeiro, através de empreendimentos como a comercialização de gás de botijão. Os policiais cumprem ainda oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados a parentes do suspeito.



De acordo com a Polícia Civil, o preso, Fábio Pinto dos Santos, conhecido como Fabinho São João, é apontado como um dos chefes da quadrilha que controla a venda de drogas no Morro São João, localizado no Engenho Novo, e em Manguinhos, ambas comunidades da zona norte do Rio.



Contra ele, havia três mandados de prisão por crimes como homicídio e associação para o tráfico de drogas. O dinheiro obtido com a venda de drogas era lavado, segundo a Polícia Civil, através de empresas pertencentes a parentes de Fábio, entre elas, uma distribuidora de gás que atua em Manguinhos e no bairro vizinho do Jacaré. Algo em torno de R$ 1 milhão teria sido lavado em 17 meses.



Preso em 2009 e condenado por tráfico de drogas, Fabinho São João foi transferido para o presídio federal de Campo Grande (MS). Ele saiu da prisão em setembro 2016, com sentença cumprida. Depois de solto, Fábio voltou a ser alvo de investigações policiais, sob a suspeita de promover invasões no Morro dos Macacos, em Vila Isabel.