Polícia do Rio prende dois suspeitos de espancarem torcedores do Vasco

Policiais civis da 59ª delegacia policial, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, realizaram nas últimas horas, a Operação Hooligans, para prender integrantes de torcidas organizadas envolvidos em episódios de violência.

Na primeira fase da ação, foram presos Edson Costa Ferreira, vulgo Edinho e Tiago Silva Batista, vulgo Alemão. Os dois têm mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias por tentativa de homicídio.

De acordo com as investigações, Edinho e Alemão fazem parte de uma torcida organizada do Flamengo e foram responsáveis por espancar torcedores do Vasco em um posto de gasolina em Duque de Caxias na noite do dia 16 de outubro.

As imagens das agressões foram vistas por milhares de pessoas nas redes sociais. Elas mostram um grupo de homens, espancando os dois torcedores do Vasco. Um deles, Jeferson de Oliveira, de 21 anos, ferido a pauladas, ainda está internado em estado grave. O outro, Jorge Alexandre da Cruz, já recebeu alta.

As investigações vão prosseguir até identificar todos os agressores, segundo o delegado André Leiras. Ele disse que os dois presos vão responder por tentativa de homicídio.

De acordo com a polícia, o nome da operação, Hooligans, faz referência a torcedores ingleses que promoviam violência fora e dentro dos estádios da Inglaterra nos anos 1980.