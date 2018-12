Polícia do Rio prende 10 pessoas em operação contra tráfico de droga

Tânia Rego/Arquivo/Agência Brasil

Policiais civis prenderam, na manhã de hoje (17), dez pessoas suspeitas de envolvimento com a venda de drogas na comunidade do Complexo do Guandu, na Baixada Fluminense. As prisões ocorreram durante operação para cumprimento de mandados de prisão de integrantes da quadrilha.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo tinha envolvimento não só com o comércio de drogas ilícitas, mas também com o roubo de cargas e de veículos na Baixada, principalmente no Arco Metropolitano, e com a extorsão de empresários e comerciantes para que eles não fossem incomodados pelos criminosos.

Depois da prisão, em agosto de 2015, de Ipojucan Soares de Andrade, conhecido como “Coroa”, suspeito de chefiar a quadrilha, o comando passou para dois de seus braços-direitos, que se aliaram à quadrilha que controla o tráfico de drogas na favela da Pedreira, em Costa Barros.