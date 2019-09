Polícia do Rio investiga morte de três rapazes

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de três jovens, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Os corpos foram encontrados na madrugada de sábado (28), em um terreno abandonado onde funcionou uma empresa de ônibus.

Os três seriam parentes, sendo dois irmãos e um primo. Maria Anastácia da Silva, mãe de Fabrício Victor Veiga da Silva, de 15 anos, e Luís Felipe da Silva Mesquita, de 17 anos, foi ao Instituto Médico Legal (IML) reconhecer os corpos, achados ao lado do corpo do primo Breno da Silva Pimentel, de 18 anos.

Ela disse, em entrevista do lado de fora do IML, que não sabia a motivação do crime. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Não está descartada a hipótese de os jovens terem sido mortos em outro local, sendo depois transportados para o terreno onde foram achados.