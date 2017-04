Polícia do Rio desarticula quadrilha acusada de tráfico de drogas

Nove pessoas foram presas na terceira fase da Operação Maré Vermelha, deflagrada hoje (12) pela 21ª Delegacia de Polícia, em Bonsucesso, da zona norte do Rio de Janeiro, para desarticular uma quadrilha de traficantes que atua nas comunidades da Nova Holanda e do Parque União, no Complexo da Maré, no mesmo bairro.

Entre os presos, um integra a comunidade Nova Holanda, responsável por fornecer drogas para traficantes de Macaé, no norte fluminense. Cinco dos detidos são daquela cidade e três deles já estavam custodiados no sistema penitenciário.

De acordo com a Polícia Civil, essas pessoas têm ligação com traficantes da comunidade Lagomar, em Macaé, onde os agentes desenvolveram a operação desta quarta-feira. Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça.

O delegado titular da 21ª DP, Wellington Vieira, informou que as investigações para identificar os integrantes da quadrilha, que atuava na venda de drogas e armas, duraram seis meses. Cerca de 80 policiais participaram da operação, que contou com 20 equipes de delegacias distritais da capital, cinco das distritais do interior e apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais.

