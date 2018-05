Polícia do Rio apreende caminhão frigorífico com maconha e fuzis escondidos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu na madruga deste sábado, 12, um caminhão frigorífico com grande quantidade de maconha e fuzis escondidos na lataria. Os agentes localizaram a droga e as armas em Piraí, cidade da região sul do Estado.

O material apreendido foi encaminhado para a Cidade da Polícia, na capital fluminense, e até o meio da manhã ainda estava sendo contabilizado. A ação foi conduzida por agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho), com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada. Os policiais chegaram ao veículo a partir de informações que constavam em investigações realizadas pelas duas delegacias.