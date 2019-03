Polícia do Rio apreende 2 toneladas de maconha no Complexo do Alemão

Equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro apreenderam (8) 2 toneladas de maconha no Complexo do Alemão, zona norte da cidade. A droga estava em um caminhão que vinha do Paraguai e foi avaliada em R$ 4 milhões.

Houve troca de tiros entre traficantes e policiais.

Segundo a Polícia Civil, a investigação estava a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, que monitorava o deslocamento do caminhão.

A ação teve apoio da Delegacia de Combate às Drogas, da Coordenadoria de Recursos Especiais e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.